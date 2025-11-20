Açık 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 20.11.2025 21:45

Kulüpler Birliği'nden bahis operasyonlarına destek

Kulüpler Birliği Vakfı, bahis operasyonlarıyla ilgili sürece her türlü desteği vermeye hazır olduklarını açıkladı.

Kulüpler Birliği'nden bahis operasyonlarına destek

Kulüpler Birliği Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyu ile paylaşılan, futbolumuzda yasa dışı bahis ve maç sonucunu etkilemeye yönelik girişimlere ilişkin açıklamaları yakından takip ettik. Türk futbolu, kulüp başkanları ve yöneticilerden hakemlere, sporculardan teknik ekiplere, medya temsilcilerinden taraftarlara kadar geniş bir aileyi ifade etmektedir. Bu büyük yapının itibarı ancak adil rekabet, dürüstlük ve spor ahlakı ile korunabilir. Bu nedenle futbolun herhangi bir paydaşı tarafından yasa dışı bahse yönelim, maç sonucunu etkileme girişimi veya çıkar amaçlı suistimal kabul edilemez ve tolere edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Hakemlerin bahis işlemleri tek tek ortaya çıkarıldı
Hakemlerin bahis işlemleri tek tek ortaya çıkarıldı

Sürecin Türk futboluna temiz bir gelecek kazandıracağına vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yasa dışı bahis, yalnızca Türk futboluna değil, tüm dünyada spora zarar veren bir tehdittir. Bu doğrultuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ortaya koyduğu mücadeleyi önemli ve değerli buluyor; bu sürecin Türk sporuna temiz ve güçlü bir gelecek kazandıracağına inanıyoruz. Kulüpler Birliği Vakfı olarak, futbolda yasa dışı ve suç içeren tüm girişimlere karşı yürütülmekte olan bu sürece her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz."

ETİKETLER
Bahis İstanbul Kulüpler Birliği
Sıradaki Haber
Böcek ailesi soruşturması: Otel sahibi ile çalışanı hakkında yakalama kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:43
Yer altına gömülü tankta 3 bin 562 litre kaçak motorin ele geçirildi
21:01
Ukrayna, Rusya ile savaşa son verme taslak planını ABD'den teslim aldı
21:30
İstanbul'da binada yapılan ilaçlama sonrasında 7 kişi hastaneye kaldırıldı
20:45
BM'den, küresel sıcaklıkta 1,5 derecenin aşılmasının daha fazla açlık ve felakete neden olacağı uyarısı
21:53
Hatay'da yolun ortasına beton döken firmanın faaliyeti durduruldu
19:15
Batı Şeria'da Filistin topraklarını gaspeden İsraillileri kimler fonluyor?
Denizlerde yaşayan balık türlerindeki azalma alarm veriyor
Denizlerde yaşayan balık türlerindeki azalma alarm veriyor
FOTO FOKUS
LEVENT'ten ilk atışta tam isabet
LEVENT'ten ilk atışta tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ