Hakemlerin bahis işlemleri tek tek ortaya çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis soruşturmasına ilişkin detayları paylaştı.

Başsavcı Akın Gürlek, TFF idari soruşturması harici kendi süreçlerinin ayrı olduğunu vurguladı.

Tanık beyanları, spor yorumcularından, hakemlerden gelen iddiaların olduğunu dile getiren Gürlek, geçmişte oynanan maçlarla ilgili CİMER üzerinden gelen iddiaları değerlendirdiklerini, MASAK raporunun sürece ışık tutacağını söyledi.

İlerleyen günlerde yeni bir operasyon yapabileceklerinin altını çizen Gürlek, "Kulüp başkanları, yöneticileri, eski hakemler havuzumuzda yasa dışı bahisle ilgili kim varsa üzerine gidiyoruz" dedi.

21 milyon 778 bin TL para trafiği tespit edildi

Federasyonun bildirdiği isimlere bağlı kalmadıklarını aktaran Savcılık, futbolcular ve yöneticiler hakkında bahis için kuvvetli şüpheler olduğu bilgisini paylaştı.

Dosyaya giren MASAK analiz raporunda ise 147 hakemin bazı bahis sitelerine para giriş çıkışları tespit edildiği belirtildi.

Toplam para hareketi 21 milyon 778 bin TL olarak tespit edilirken, toplam işlem sayısı ise 18 bin olarak kayıtlara geçti.

Tutuklu hakem Erkan Arslan'ın 6 bin 380 kez bahis oynadığı ve işlem tutarının toplam 10,5 milyon lira olduğu belirlendi.