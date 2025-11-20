Duman 14.8ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 20.11.2025 11:58

Hakemlerin bahis işlemleri tek tek ortaya çıkarıldı

MASAK, analiz raporuyla hakemlerin bahis işlemlerini tek tek ortaya koydu. 147 hakemin 21,7 milyon liralık para hareketi tespit edildi. Hakemler, 6 bahis şirket üzerinden 18 bin 278 işlem gerçekleştirdi.

Hakemlerin bahis işlemleri tek tek ortaya çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis soruşturmasına ilişkin detayları paylaştı.

Başsavcı Akın Gürlek, TFF idari soruşturması harici kendi süreçlerinin ayrı olduğunu vurguladı.

Tanık beyanları, spor yorumcularından, hakemlerden gelen iddiaların olduğunu dile getiren Gürlek, geçmişte oynanan maçlarla ilgili CİMER üzerinden gelen iddiaları değerlendirdiklerini, MASAK raporunun sürece ışık tutacağını söyledi.

İlerleyen günlerde yeni bir operasyon yapabileceklerinin altını çizen Gürlek, "Kulüp başkanları, yöneticileri, eski hakemler havuzumuzda yasa dışı bahisle ilgili kim varsa üzerine gidiyoruz" dedi.

21 milyon 778 bin TL para trafiği tespit edildi 

Federasyonun bildirdiği isimlere bağlı kalmadıklarını aktaran Savcılık, futbolcular ve yöneticiler hakkında bahis için kuvvetli şüpheler olduğu bilgisini paylaştı.

Dosyaya giren MASAK analiz raporunda ise 147 hakemin bazı bahis sitelerine para giriş çıkışları tespit edildiği belirtildi.

Toplam para hareketi 21 milyon 778 bin TL olarak tespit edilirken, toplam işlem sayısı ise 18 bin olarak kayıtlara geçti.

Tutuklu hakem Erkan Arslan'ın 6 bin 380 kez bahis oynadığı ve işlem tutarının toplam 10,5 milyon lira olduğu belirlendi.

Bahis İstanbul
MSB: "İki askerin şehit olduğu olayla ilgili 4 personelin TSK ile ilişiği kesildi, 8 personele disiplin cezası verildi
