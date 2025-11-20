MSB: "İki askerin şehit olduğu olayla ilgili 4 personelin TSK ile ilişiği kesildi, 8 personele disiplin cezası verildi

Milli Savunma Bakanlığı, basın mensuplarının gündemdeki sorularına yönelik açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında iki Mehmetçiğimizin şehit olduğu olay ile ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

"25 Temmuz 2025 tarihinde, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında iki Mehmetçiğimizin şehit olduğu olay ile ilgili süreç büyük bir hassasiyetle yürütülmüş, İdari Tahkikat ve Adli Tıp raporları tamamlanmıştır.

Bu kapsamda; olayda kastı, kusuru veya ihmali olan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen, Alay ve Tabur Komutanı dâhil 4 personelin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilmiş, 8 personele ise olaydaki kusur derecelerine göre çeşitli disiplin cezaları verilmiştir.

Ayrıca adli süreç İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir.

Gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi, güveni ve dualarından alan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; yaşanan olay ve gelişmelere ilişkin mevzuat doğrultusunda şimdiye kadar olduğu gibi açık ve şeffaf bir yaklaşım sergilemeye, kamuoyunu doğru ve zamanında bilgilendirmeye devam edecektir.

Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."

Düşen C-130 uçağımız

Bakanlık uçağımızın karakutusunun TUSAŞ tesislerinde incelenmesine ve kaza kırım ekibimizin olay yerindeki çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Yapılan açıklamada şunlar söylendi:

"Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağımızın kara kutusu olarak tabir edilen FDR (Flight Data Recorder) ve CVDR (Cockpit Voice Data Recorder) cihazlarının TUSAŞ tesislerinde incelenmesine ve kaza kırım ekibimizin olay yerindeki çalışmalarına devam edilmektedir.

Düşen uçağımıza ait enkaz parçaları Kayseri’de bulunan 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzde detaylı olarak incelenecektir.

Yapılan ayrıntılı inceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Resmi açıklamalarımız haricinde yapılan haber ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

Terör Örgütü PKK'nın Zap'tan çekilme açıklaması

Terör Örgütü PKK'nın Zap'tan çekilme açıklaması sorusunun üzerine şu cevap verildi:

"Bölücü terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih süreci, devletimizin ilgili kurumları tarafından büyük bir dikkatle yönetilmekte ve takip edilmektedir.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu."

Terörle Mücadele

"Savunma ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de; ülkemizin varlığına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir" diyen Aktürk şunları söyledi:

"Bu kapsamda son bir haftada, 7 PKK’lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edildi.

Menbic’de imha edilen 3 kilometre tünel ile birlikte, Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 723 kilometreye ulaşmıştır"

Hudut güvenliği

Aktürk, "Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarımızda ise, 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 249 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 794 olmuştur" dedi.

Hafta içerisinde engellenen 1.685 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 59 bin 030’a ulaştı.

Ayrıca hudut birliklerimiz tarafından Van ve Hakkâri hudut hatlarında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde toplam 260 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıntılar geliyor...