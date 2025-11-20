Duman 14.8ºC Ankara
Gündem
AA 20.11.2025 11:26

KADES 8,9 milyon indirilme sayısına ulaştı

Kadın Destek Uygulaması (KADES), 8 milyon 900 bin 990 indirilme sayısına ulaştı. Şiddet mağduru kadınların acil durumlarda tek tuşla ilgili birimlere en hızlı şekilde ulaşmasını sağlayan uygulama üzerinden bu yılın 10 ayında 407 bin 257 ihbar yapıldı.

KADES 8,9 milyon indirilme sayısına ulaştı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 16 Mayıs 2018'de geliştirilen KADES, akıllı telefonlarda yer alan konum özelliğiyle, şiddete uğrayan ya da uğrama riski taşıyan kadınların anında kolluk kuvvetlerinden yardım almasını sağlıyor.

Uygulama, ihbarları aldıktan sonra en yakın ekipleri sevk ederek hızlı müdahale gerçekleştiriyor.

KADES bugüne kadar 8 milyon 900 bin 990 kez indirildi. Yalnızca bu yılın 10 ayında uygulama üzerinden 407 bin 257 ihbar alındı, bunlardan 259 bin 765'i asıllı çıktı.

Şiddet uygulayanlara yönelik tedbirler kapsamında elektronik kelepçe takibi de devam ediyor. 2 bin kapasiteli Elektronik İzleme Merkezi koordinesinde 67 ilde çalışmalar sürdürülüyor.

Merkez tarafından halihazırda 1556 aktif kelepçenin anlık takibi yapılıyor.

