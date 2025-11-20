Duman 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 20.11.2025 10:27

Emine Erdoğan'dan "Anadoludakiler: Sof'un Zamansız Yolculuğu Sergisi"ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Anadoludakiler: Sof'un Zamansız Yolculuğu Sergisi"ne ilişkin, "Gelenekselin ruhunu ve özünü koruyarak modern tasarımlarla yorumlandığı eşsiz bir koleksiyon." değerlendirmesinde bulundu.

Emine Erdoğan'dan "Anadoludakiler: Sof'un Zamansız Yolculuğu Sergisi"ne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde dün açılışı yapılan Anadoludakiler: Sof'un Zamansız Yolculuğu Sergisi'ne ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan, paylaşımında Anadoludakiler: Sof'un Zamansız Yolculuğu Sergisi'nin gelenekselin ruhunu ve özünü koruyarak modern tasarımlarla yorumlandığı eşsiz bir koleksiyon olduğuna vurgu yaptı.

"Sof kumaş için atılan adım, yeni projelere de ilham olacak"

"Anadoludakiler: Sof'un Zamansız Yolculuğu gelenekselin ruhunu ve özünü koruyarak modern tasarımlarla yorumlandığı eşsiz bir koleksiyon. İnanıyorum ki, Sof kumaşı için atılan bu adım, medeniyetimizin kültür mirasını evrensel kültür ile tanıştıracak yeni projelere ilham olacaktır."

Paylaşımda ayrıca sergiden görüntülere ve Emine Erdoğan'ın açılış konuşmasından bir bölüme yer verildi.

Emine Erdoğan'dan "Anadoludakiler: Sof'un Zamansız Yolculuğu Sergisi"ne ilişkin paylaşım

Konuşmasında, küreselleşen dünyada kültürel değerlerin bir bir gündelik yaşamdan silindiğine dikkati çeken Emine Erdoğan, tıpkı Ankara'nın bir zamanlar dillere destan Sof kumaşının ve her göreni kendine hayran bırakan tiftik keçilerinin önce nostaljiye, sonra hatırlanması bile mümkün olmayan yitik birer hazineye dönüştüğünü vurguladı.

ETİKETLER
Anadolu Emine Erdoğan
Sıradaki Haber
81 ilde göç operasyonu: 29 organizatör gözaltında, 687 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:36
Müşterinin otomobilini izinsiz alıp hasar veren oto yıkamacıya hapis cezası
12:32
Türkiye yerli patent başvurularında dünyada ilk 10'a girdi
12:28
Zelenskiy, Rusya'nın Ternopil'e yaptığı saldırıda ölenlerin sayısının 26'ya çıktığını açıkladı
12:32
Tarihi Aktaş Kilise Cami kütüphane olarak hizmet verecek
12:29
Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem
12:20
Hakemlerin bahis işlemleri tek tek ortaya çıkarıldı
Erzurum'da karla mücadele edecek belediye ekipleri kışa hazır
Erzurum'da karla mücadele edecek belediye ekipleri kışa hazır
FOTO FOKUS
Böcek ailesi ilaçlanan otelde böyle kilitli kaldı
Böcek ailesi ilaçlanan otelde böyle kilitli kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ