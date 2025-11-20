Emine Erdoğan'dan "Anadoludakiler: Sof'un Zamansız Yolculuğu Sergisi"ne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde dün açılışı yapılan Anadoludakiler: Sof'un Zamansız Yolculuğu Sergisi'ne ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan, paylaşımında Anadoludakiler: Sof'un Zamansız Yolculuğu Sergisi'nin gelenekselin ruhunu ve özünü koruyarak modern tasarımlarla yorumlandığı eşsiz bir koleksiyon olduğuna vurgu yaptı.

"Sof kumaş için atılan adım, yeni projelere de ilham olacak"

"Anadoludakiler: Sof'un Zamansız Yolculuğu gelenekselin ruhunu ve özünü koruyarak modern tasarımlarla yorumlandığı eşsiz bir koleksiyon. İnanıyorum ki, Sof kumaşı için atılan bu adım, medeniyetimizin kültür mirasını evrensel kültür ile tanıştıracak yeni projelere ilham olacaktır."

Paylaşımda ayrıca sergiden görüntülere ve Emine Erdoğan'ın açılış konuşmasından bir bölüme yer verildi.

Konuşmasında, küreselleşen dünyada kültürel değerlerin bir bir gündelik yaşamdan silindiğine dikkati çeken Emine Erdoğan, tıpkı Ankara'nın bir zamanlar dillere destan Sof kumaşının ve her göreni kendine hayran bırakan tiftik keçilerinin önce nostaljiye, sonra hatırlanması bile mümkün olmayan yitik birer hazineye dönüştüğünü vurguladı.