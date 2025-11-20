TBMM'de 18 yaş altındaki suçlulara yönelik Araştırma Komisyonu kuruldu

Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenmesi amacıyla TBMM Genel Kurulunda kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun çalışma süresi 3 ay olacak, bu süre bir ay daha uzatılabilecek. Ayrıca Komisyon Ankara dışında da çalışabilecek.

Komisyonun üyeleri, ilerleyen günlerde TBMM Genel Kurulu tarafından belirlenecek. Üyelerin belirlenmesinin ardından Komisyon çalışmalarına başlayacak.

Bazı bakanlıkların, kamu kurumlarının, ilgili sivil toplum kuruluşlarının yetkililerini dinleyecek olan Komisyon, çocukların yaşam kalitelerinin ve refah düzeylerinin artırılması, aile ve eğitim kurumları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımları da ele alacak.

Komisyon, çocukların toplumsal yaşama etkin biçimde katılmasının sağlanması, mevcut bakım modellerinin güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi amacıyla araştırmalar yapacak.

Koruma altındaki çocukların güvenliklerinin en üst düzeyde tutulmasına, toplumsal risk altındaki çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici sosyal politika önerilerinin oluşturulmasına yönelik değerlendirmelerde bulunulacak Komisyon, aile ve toplum ilişkilerini etkileyen faktörleri de inceleyecek.

Çocukların suça sürüklenme nedenleri ile rehabilitasyon süreçlerini ele alacak Meclis Araştırma Komisyonu, sorunları belirleyecek, sürdürülebilir ve kapsayıcı çözüm önerileri geliştirecek.