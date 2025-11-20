Duman 14.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 20.11.2025 11:10

TBMM'de 18 yaş altındaki suçlulara yönelik Araştırma Komisyonu kuruldu

Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, sorunları belirleyecek, kalıcı ve sürdürülebilir çözüm önerileri geliştirecek.

TBMM'de 18 yaş altındaki suçlulara yönelik Araştırma Komisyonu kuruldu

Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenmesi amacıyla TBMM Genel Kurulunda kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun çalışma süresi 3 ay olacak, bu süre bir ay daha uzatılabilecek. Ayrıca Komisyon Ankara dışında da çalışabilecek.

Komisyonun üyeleri, ilerleyen günlerde TBMM Genel Kurulu tarafından belirlenecek. Üyelerin belirlenmesinin ardından Komisyon çalışmalarına başlayacak.

Bazı bakanlıkların, kamu kurumlarının, ilgili sivil toplum kuruluşlarının yetkililerini dinleyecek olan Komisyon, çocukların yaşam kalitelerinin ve refah düzeylerinin artırılması, aile ve eğitim kurumları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımları da ele alacak.

Komisyon, çocukların toplumsal yaşama etkin biçimde katılmasının sağlanması, mevcut bakım modellerinin güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi amacıyla araştırmalar yapacak.

Koruma altındaki çocukların güvenliklerinin en üst düzeyde tutulmasına, toplumsal risk altındaki çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici sosyal politika önerilerinin oluşturulmasına yönelik değerlendirmelerde bulunulacak Komisyon, aile ve toplum ilişkilerini etkileyen faktörleri de inceleyecek.

Çocukların suça sürüklenme nedenleri ile rehabilitasyon süreçlerini ele alacak Meclis Araştırma Komisyonu, sorunları belirleyecek, sürdürülebilir ve kapsayıcı çözüm önerileri geliştirecek.

ETİKETLER
Çocuk TBMM TBMM Komisyonları
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan'dan "Anadoludakiler: Sof'un Zamansız Yolculuğu Sergisi"ne ilişkin paylaşım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:40
Şanlıurfa'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
12:36
Müşterinin otomobilini izinsiz alıp hasar veren oto yıkamacıya hapis cezası
12:32
Türkiye yerli patent başvurularında dünyada ilk 10'a girdi
12:28
Zelenskiy, Rusya'nın Ternopil'e yaptığı saldırıda ölenlerin sayısının 26'ya çıktığını açıkladı
12:32
Tarihi Aktaş Kilise Cami kütüphane olarak hizmet verecek
12:29
Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da karla mücadele edecek belediye ekipleri kışa hazır
Erzurum'da karla mücadele edecek belediye ekipleri kışa hazır
FOTO FOKUS
Böcek ailesi ilaçlanan otelde böyle kilitli kaldı
Böcek ailesi ilaçlanan otelde böyle kilitli kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ