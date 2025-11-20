İletişim Başkanı Duran'dan Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Her çocuğun sahip olduğu dokunulmaz haklar, ne yazık ki dünyanın birçok yerinde ağır ihlallerle karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

Duran, çocukların sesinin, geleceğin en güçlü yankısı olduğunu belirterek, "Onları dinlemek, göz aydınlığı evlatlarımızı ve haklarını korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Uluslararası toplum, çocuklara yönelik hak ihlallerini durdurma konusunda ortak bir tavır sergilemelidir. Çünkü her çocuk, barışın ve umudun tarafındadır." dedi.

Çocuklarımı korumak ve onları tehdit eden risklere karşı daha güvenli bir gelecek inşa etmek için her alanda tüm imkanlarıyla güçlü adımlar attıklarını belirten Duran, şu ifadelere yer vedi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün düzenlenen Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu’nda ifade ettikleri üzere; "Türkiye olarak çocuklarımızın yaşam, eğitim, sağlık ve korunma hakkı ile ifade özgürlüğünü teminat altına almak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Siber zorbalık, dijital bağımlılık, mahremiyet ihlali, şiddet içerikli oyunlar gibi pek çok riske karşı evlatlarımızı korumak zorundayız."

"Dünyaya çocuk dostu dijital dönüşüm çağrısı da yapıyoruz"

İletişim Başkanı Duran, bu amaçla önce 2023–2028 Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile detaylı bir yol haritası oluşturduklarını, ardından 2025–2029 dönemini kapsayan Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesi Eylem Planı’nı hayata geçirdiklerini belirtti.

Dijital okuryazarlığı artırdıklarını, güvenli dijital uygulamaları desteklediklerini, çocuklar ve ailelere yönelik eğitim programlarını yaygınlaştırdıklarını vurgulayan Duran şunları kaydetti:

"Şunu da büyük bir gururla ifade etmek isterim: Bugün yalnızca çocuklarımızın geleceğini korumakla kalmıyor, aynı zamanda dünyaya çocuk dostu dijital dönüşüm çağrısı da yapıyoruz. Bu vizyonu, ülkemizin öncülüğünde hazırlanan ve uluslararası alanda imzaya açtığımız Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi ile taçlandırmış durumdayız. Bu sözleşme ile yavrularımız için daha güvenli bir dijital geleceğin inşasına Türkiye olarak liderlik ediyoruz. Bizler de aile kurumunu güçlendirmek ve çocuklarımızı dijital dünyanın olumsuz etkilerinden uzak tutmak adına üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."