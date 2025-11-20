AK Parti Grup Başkanı Güler: Cumhur İttifakı ile birlikte İmralı ziyaretine olumlu fikir beyan ediyoruz

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi AK Parti milletvekilleri, komisyonun yarın yapılacak 18. toplantısı öncesi Genel Başkan Vekili Efkan Ala başkanlığında toplandı.

Yaklaşık 50 dakika süren toplantıda, milletvekillerinin İmralı'ya gitme konusundaki görüşleri alındı. Toplantı sonrasında AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "oylama olursa olumlu oy kullanacağız" dedi.

Cumhur İttifakı olarak İmralı ziyaretine olumlu bakıldığını belirten Güler, İmralı'ya gidecek AK Parti milletvekillerinin daha sonra belirleneceğini söyledi.

Güler, "Biz kendi düşüncemizi ortaya koyuyoruz, amacımız sürece katkı sağlamak. Diğer partiler de konuşsun, değerlendirmesini yapsın" dedi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 18'inci toplantısında olası İmralı ziyaretini görüşecek.

Komisyonun İmralı'ya gitme kararı vermesi durumunda ziyaretin gerçekleşebilmesi için süreci Adalet Bakanlığı yürütecek.