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Gündem
AA 18.04.2025 17:29

Kültür AŞ Genel Müdürü'nün etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi

İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas'ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi.

Kültür AŞ Genel Müdürü'nün etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 100 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Abbas'ın savcılıkta etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi.

Abbas, soruşturma kapsamında İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince verilen kararla "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. Kararda, Abbas'ın üzerine atılı suçun niteliği, kanunda öngörülen cezanın miktarı ve mevcut delil durumunun dikkate alındığı kaydedildi.

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