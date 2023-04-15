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Gündem
TRT Haber 15.04.2023 02:49

Koza İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti

Yargıtay, Koza İpek Holding'e ait şirketlerin müsadere kararını onadı. Yüksek Mahkemenin verdiği bu kararla Koza İpek Holding'e bağlı şirketler hazineye geçti.

Koza İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti

FETÖ firarisi Hamdi Akın İpek ile yakın aile bireylerinin ortağı olduğu Koza İpek Holding bünyesindeki 22 şirket, 2016 yılında Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği kararla TMSF'ye devredildi.

FETÖ çatı davasının firari sanığı, eski Koza Holding'in yöneticisi Hamdi Akın İpek ile birlikte 20 sanık hakkında dava açıldı.

Sanıklar, "terör örgütüne üye olmak" , "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" gibi suçlardan yargılanıyordu.

Şirketlerin devrine ilişkin temyiz başvurusuyla devam eden dava süreci Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin kararıyla hükme bağlandı.

Yüksek Mahkeme Koza İpek Holding'e ait şirketlerin müsadere kararını onadı.

Temyiz isteminin esastan reddi ile hükmün onanmasına karar verdi. 

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Yargıtay TMSF FETÖ
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