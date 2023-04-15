TBMM Başkanı Şentop, Batı Trakya'da sahur programına katıldı

Şentop, Batı Trakya ziyareti kapsamında İskeçe'de bulunan İskeçe Türk Birliğinde (İTB) düzenlenen sahur programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Şentop, İskeçe Türk Birliği’nin 96’ncı kuruluş yıldönümü olmasının bugünü daha anlamlı kıldığını ifade ederek, 1927’de kurulan İskeçe Türk Birliğinin Türkiye'de ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Derneğin “Batı Trakya Türk Azınlığının Kültür Çınarı” olarak geçmişten günümüze eğitim, kültür ve spor alanlarında sürdürdüğü faaliyetlerin önemine vurgu yapan Şentop, söyle konuştu:

"Derneğinizin bu faaliyetleri şüphesiz buradaki Türklerin dil, kültür ve geçmişleriyle bağlarını muhafaza etmelerine, kimliklerini korumalarına hizmet etmektedir. Derneğin bir asra yaklaşan yaşam süresinde uğradığı haksızlıklar karşısında sessiz kalmayarak, mücadele başlatması ve bu mücadelesini bugün de hâlâ sürdürmekte olması takdire şayandır.

Kendi isminizi kullanabilmek için tüm zorluklara rağmen yürütmekte olduğunuz haklı mücadelenin arkasında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim. Batı Trakya Türk Azınlığının sorunları ülkemiz için öncelikli meselelerden birisini teşkil ediyor. Türkiye olarak Lozan Antlaşması ve diğer uluslararası sözleşmelerden doğan haklarının korunması konusunda soydaşlarımızın yanında kararlı duruşumuz sürecektir".

İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu da derneğin adında "Türk" ismi geçtiği için tabelanın söküldüğünü anlatarak, bu konuda hukuki mücadelelerinin sürdüğünü söyledi.

Ahmetoğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu uygulama nedeniyle aleyhine karar vermesine rağmen Yunanistan'ın bu kararı uygulamadığını ifade etti.

Sahur programına, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Merhum Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet ile oğlu Levent Ahmet, soydaş milletvekilleri ve belediye başkanları ve çok sayıda soydaş katıldı.

Şentop, sahur programından önce İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa ile makamında bir görüşme gerçekleştirdi.