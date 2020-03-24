Koronavirüs riskinden korunmak için insanlar evlere kapandı. Çoğu işletme faaliyetine ara verdi. Yollardaki araç sayısı büyük oranda azaldı. Bu durum soluduğumuz havanın daha temiz olmasını sağladı. Hava kalitesindeki iyileşme, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hava kalite izleme istasyonları verilerine de yansıdı.

Laboratuvar Ölçüm ve İzleme Daire Başkanı Soner Olgun, "Rengin yeşil olması orada havanın temiz olduğu anlamına geliyor. Normal şartlarda bu mevsimlerde haritanın haritanın bütününe baktığımız zaman büyük oranda kırmızıya varan kahverengiye varan renkleri çok rahat bir şekilde görebiliyorduk." diye konuştu.

Türkiye genelinde 350 hava istasyonundan alınan veriler hava kalitesinin arttığını gösteriyor. Daha önce havanın kirli olduğunu belirtmek için kırmızı veya sarı renge boyanan yerler şuanda yeşile dönmüş durumda.

Bazı noktalarda hava kirliliği yüzde 30 azaldı

Olgun, "İlginç olan şu sokağa çıkmaların daha da azaldığı mart ayının 15'i itibariyle trafik kaynaklı veya insani faaliyetler kaynaklı hava kirliliğini inceleyen parametreleri inceledik. Bu hava kirliliğindeki azalma oranının yüzde 30'lara varan iyileştiğini gördük." değerlendirmesini yaptı.