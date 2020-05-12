Kimi 4 aylıkken bağırsak ameliyatı geçirdi, kimi 7 yaşında beyin kanaması.

Tüm bu ciddi rahatsızlıkları bir de salgın dönemine denk geldi.

İstanbul'daki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nin önünde bekleyen aileler evlatlarından gelecek iyi bir haberi bekliyor. Hem çocuklarının genel sağlığından endişeleniyor, hem de “ya koranavirüs bulaşırsa” korkusu taşıyorlar.

Hepsinin tedirginlikleri yüzlerinden okunuyor. Çünkü canlarından çok sevdikleri evlatları yoğun bakımda. Koronavirüs salgını döneminde bunu yaşamaları endişelerini ikiye katlıyor.

"23-24 gündür buradayız"

Gece gündüz bekleyenler arasında yer alan Rukiye ve Arafat Akyıldız çifti zorlu bekleyişi şu sözlerle anlattı:

"23-24 gündür buradayız. Çocuğumuz 4 aylık. Birden rahatsızlandı başka bir hastaneye götürdük Kartal'da, oradan da buraya sevk ettiler. 'Enfeksiyon var' dediler ciğerinde. 3 gün önce bağırsaklarından ameliyat oldu. Şu anda onunla uğraşıyorlar"

"Ne olursa olsun hastaneye gideceğim dedim"

Koronavirüs korkusuyla, çocukları hasta olduğu halde uzun süre hastaneye götürememişler. Zorlu süreçle ilgili konuşan Rukiye Akyıldız, "Geldiğimiz gün korkarak geldim. Kısıtlama vardı ilk geldiğimizde. Ne olursa olsun hastaneye gideceğim dedim, bebek çok kötüydü" dedi.

Çocuğunun akciğer rahatsızlı olan Nizamettin Bozkurt da bekleyen arasında yer aldı. O da diğerleri gibi endişesini bu sözlerle anlattı:

"Buraya gelip gidiyoruz, dezenfektan kullanıyoruz ama yine bir tedirginlik var açıkvası. Mecbur geri gideceğiz, yapacak bir şey yok"

Onlar, çocuklarının sağlıklarına kavuşacakları günü umutla bekliyorlar. Bir de bir an önce salgının son bulmasını.

HABER: Fatma Demir Turgut

KAMERA: Volkan Tay