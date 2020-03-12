Dünyada nüfusu 50 milyon ve üzerindeki ülkeler arasında koronavirüsün görüldüğü son ülke Türkiye oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanın bu virüsü Avrupa’da kaptığını belirterek, ilgili kişinin sağlık durumunun genel itibarıyla iyi olduğunu söyledi.

Virüsün Türkiye’nin komşu ülkelerine yayılmasının ardından satışları giderek artan maske, kolonya ve dezenfektan ürünleri vakanın yurt içinde görülmesinin ardından zirve yaptı.

Üreticiler kolonya satışlarına yetişemiyor

Koronavirüse karşı özellikle el temizliğinin önemine dikkat çekilmesiyle birlikte vatandaşların dezenfektan maddelerin yanı sıra kolonyaya olan talebi de arttı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, son dönemde giderek artan koronavirüsün etkisiyle dezenfektan ürünlerin satışında yüzde 22’ye yakın artış olduğun açıkladı.

[İKMİB Başkanı Adil Pelister.]

Eyüp Sabri Tuncer Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer ise kolonya ve benzeri hijyen ürünlerine hem Türkiye’de hem de dünya genelinde çok ciddi bir talep artışı olduğuna dikkat çekti.

Süreci en başından beri takip ettiklerini ve hazırlıklarını buna göre yaptıklarını anlatan Tuncer, “Bildiğiniz üzere kolonyada kullanılan alkol tarımsal kökenli ve etil. Tarımsal kökenli olması sebebiyle de kaynakları sınırlı. Salgın henüz bu noktaya gelmeden biz ürün stoklarımızı yaptık. Ancak gelinen noktada talep öyle bir noktaya yükseldi ki dünya genelinde bir alkol problemi oldu” bilgisini paylaştı.

[Eyüp Sabri Tuncer Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer. Foto: AA]

Kolonya üreticilerinin önceliği Türkiye

“Elimizdeki sınırlı alkol arzıyla kontrollü şekilde hem yurt içi hem yurt dışı tedarikine devam etmeye çalışıyoruz” diyen Engin Tuncer, şöyle devam etti:

“Biz bu noktada ülkemizin iç tüketimine öncelik veriyoruz. Çünkü mevcut durumu gözlemlediğinizde bunun toplum sağlığına doğrudan bir etkisi olduğunu görüyoruz.

Kolonya en ekonomik ve ulaşılabilir bir hijyen ürünü. Salgın nedeniyle bir farkındalık oluştuğu doğru. Ancak bizi bu noktada diğer ülkelerden ayıran bazı özelliklerimiz var. Kolonyanın Türk insanı nezdinde geçmişten gelen çok güçlü bir geleneği var. Bu geleneği koronavirüs gibi kötü bir olayla yeniden hatırladık.”

Asya ülkeleri kolonyayı ‘keşfetti’

Tuncer, koronavirüs nedeniyle dünya genelinde de kolonyaya karşı bir farkındalık oluştuğuna söyleyerek, “Normalde kullanma alışkanlığı pek olmayan Asya ülkeleri de kolonyayı keşfetti. Geçmişte çok küçük taleplerin olduğu ülkeler bizden bu aralar ciddi miktarda kolonya talep etmeye başladı” dedi.

[Kolonya Türkiye'de çok güçlü bir geleneğe sahip. Foto: AA]

Fiyatların artmaması için yoğun çaba sarf ediyoruz

Kolonyada kullanılan alkolün petrol gibi dünyada bir piyasası olduğu bilgisini paylaşan Tuncer, çok büyük bir talep olması nedeniyle fiyatların yukarı yönlü ivme kazandığına değinerek, şöyle devam etti:

“Etil alkol fiyatları dünya genelinde yüzde 80 arttı. Kolonya üreticileri olarak bu ham maddeyi tedarik ettiğimiz ülkelerde de koronavirüs var. Bu nedenle arzın azaldığı, fiyatların arttığı bir dönemden geçiyoruz. Ancak Eyüp Sabri Tuncer olarak bizim topluma karşı sorumluluğumuz olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Elimizdeki stoklara kesinlikle zam yapmayacağız. Ayrıca başkalarının bizim ürünlerimiz üzerinden stokçuluk yapmasına da fırsat vermeyeceğiz.

Vatandaşlarımız üçüncü şahısların fırsattan istifade fahiş fiyata ürün satmasına kesinlikle kanmasın. Bilinen markalardan kolonya ve benzer ürünler alsınlar. Zaten bu markaların kendi sitelerinden satış imkanları da var. Böylece en doğru fiyatı birebir takip edebilirler.”

Merdiven altı üretime dikkat

Boğaziçi Kolonyaları Satış Müdürü Murat Taş ise koronavirüs nedeniyle satışların bayram seviyelerine ulaştığına dikkat çekti.

“Bu hızda devam ederse bayram dönemindeki satışları geride bırakacağız” diyen Taş, “Sadece ülke içinde değil Almanya, Irak, İtalya, İran gibi virüsün vurduğu ülkelerden de çok ciddi bir talep var” bilgisini paylaştı.

Piyasada bir anda fırsatçıların türediğini kaydeden Taş, 20 TL’ye sattıkları ürünü başka sitelerde 80 TL’ye gördüklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

“Bu gibi durumlara doğrudan müdahale ederek, fırsatçılığa geçit vermemeye çalışıyoruz. Talep nedeniyle son 2 haftada ihraç edilenler de dahil olmak üzere neredeyse 4-5 milyon litreye yakın bir kolonya satışı gerçekleşti. Bu oldukça iyi bir rakam.

[Emniyet güçleri sahte/kaçak kolonya üretenlere göz açtırmıyor. Foto: AA]

Kolonyaya talep artınca özellikle merdiven altı üreticiler de piyasaya bir şekilde girmeye çalışıyor. Bu tür firma ya da kişilerin gerçek bir kolonya üretme imkan ve kabiliyetleri yok. Etil alkol bulmaları neredeyse imkansız. Hal böyle olunca metil alkol kullanıyorlar. Metil alkol de egzamadan kör etmeye varana kadar çok ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirebiliyor. Vatandaşlar bildikleri, güvendikleri markaları alsınlar.”