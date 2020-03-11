Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ‘Türkiye’de ilk kez koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Koca, koronavirüs tespit edilen kişinin karantina altına alındığını ve durumunun iyi olduğunu belirtirken, vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren kişisel olarak önlemlerini artırdı.

Toplu taşıma kullanan kişilerin maske takmayı tercih ettiği görülürken, İstanbul’daki duraklar başta olmak üzere dezenfekte ürünleriyle ellerini temizleyen çok sayıda kişi kameralara yansıdı.

Maske fiyatlarında fahiş fiyata ceza

Türkiye, nüfusu 50 milyon ve üzeri olan ülkeler arasında koronavirüs görülen son ülke olurken, uzmanlar Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların daha önceden aldığı önlemlerin bu süreçte çok etkin olduğunu vurguladı.

Hatırlanacağı üzere virüsün özellikle Türkiye’nin komşu ülkelerinde görülmesinin ardından maske satışları artmış, fiyatlar ise astronomik olarak yükselmişti. Ticaret Bakanlığı yaptığı incelemelerin ardından, maske fiyatlarını haksız bir şekilde fahiş fiyata satan 9 firmaya toplamda 943 bin lira para cezası uygulamıştı.

[Koronavirüs nedeniyle maske fiyatları da astronomik şekilde artmış, ilgili Bakanlık sürece müdahale etmişti. Foto: AA]

Açıklamanın ardından fiyatlar ikiye katlandı

Maske fiyatlarında yaşanan bu sürecin aynısı, Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamalarının ardından bu kez de dezenfeksiyon ürünlerinde yaşandı.

Geçtiğimiz haftalarda fiyat çizelgesi sabit kalan bu ürünler, bir gecede neredeyse iki katı fiyata ulaştı. Fahiş bir şekilde yükselen fiyatlar tepkilere neden olurken, özellikle aracı alışveriş sitelerinde bu zam oranlarının çok daha yüksek olduğu görüldü.

Önce zam sonra indirim oyunu

Söz konusu ürün skalasının son 24 saatteki fiyat değişimi oldukça ilginç bir tablo oluşturdu. Örneğin 48 TL olan bir ürün, gece yarısı gelen zamla 84 TL fiyata yükseltildi. Satıcı, sabah saatlerinde aynı ürünün fiyatını 70 TL’ye düşerek sanki indirim varmış gibi vatandaşları yanıltmak istedi.

[İKMİB Başkanı Adil Pelister.]

Nisan sonunda piyasalar normale döner

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, TRT Haber'e yaptığı açıklamada, fiyatların son aylarda yükseldiğini ve bunun temelinde Avrupa piyasalarında azalan arz ve dünya genelinde artan talep olduğunu vurguladı.

Kimyevi ürünlerde bu işin merkezinin Avrupa olduğunun altını çizen Pelister, "Sektörün yüzde 70'i ithalatla yürüyor. Yaklaşık 700-800 euro civarındaki ürünler 2 bin euro seviyelerine çıktı. Ancak bu zamlar ve artışlar, tek bir gecede yaşanan astronomik fiyatlar için bir sebep değil" şeklinde konuştu.

Pelister ayrıca nisan itibarıyla piyasaların normale döneceğini açıklayarak, "Kontratlar yapıldı. Herhangi bir ham madde sorunu yaşayacağımızı tahmin etmiyorum. Ayrıca, vatandaşlar rahat olsun. Stok sorunu yok, dezenfektan ürünleri bulmakta herhangi bir sıkıntı olmayacak" dedi.

Bakanlık yakın takipte

Maskeye olan talebin ardından fiyatlardaki aşırı dalgalanmayı yakından inceleyen ve fırsatçılara göz açtırmayan Ticaret Bakanlığı, dezenfekte ürünleri başta olmak üzere hijyen ürünlerine yönelik zamlar için vatandaşları uyardı.

Özellikle hijyen ürünlerinde fahiş fiyat artışlarıyla karşılaşan tüm vatandaşlarımız; HFA-bildirim uygulamasından şikayetlerini anlık olarak iletebilir.



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Android: https://t.co/wuBBwikIaE — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) March 11, 2020

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Özellikle hijyen ürünlerinde fahiş fiyat artışlarıyla karşılaşan tüm vatandaşlarımız; HFA-bildirim uygulamasından şikayetlerini anlık olarak iletebilir” açıklaması yapıldı.