Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğinin açıklanması üzerine önlemler arttırıldı.

Bu kapsamda İstanbul’da turistlerin uğrak noktalarından biri olan Tarihi Kapalıçarşı koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

Çarşı yönetiminin aldığı kararla yapılan dezenfekte çalışmalarında Kapalıçarşı’nın her köşesi didik didik temizlendi.

Kapalıçarşı’nın haftada en az bir kere dezenfekte edileceği belirtildi.

Kapalıçarşı her hafta dezenfekte edilecek

Tarihi Kapalıçarşı teknik sorumlusu Suat Çiftçi, “Kapalıçarşı’da zaten standart yapılan bir şey bu. En az 20 günde 1 ayda bir biz bu işlemleri yapıyoruz. Tabi daha çok haşere ve fareler için yapmaktayız. Bu gün korona hastalığının gündeme gelmesinden dolayı çarşı içinde komple bir dezenfektasyon işlemleri yapmaya karar verildi. Bu korona paniği bitene kadar her hafta devam edeceğiz. Şu an planlamamız haftada bir, her çarşamba günü planlıyoruz. Akşam 20.30’da başlamak üzere yaklaşık 5 saate çarşımızı ilaçlamayı planlıyoruz. Kullandığımız ilaçların herhangi bir şekilde insan sağlığına zararı yok. Tamamen çarşımız için özel imal edilmiş maddelerden yapılmış” dedi.