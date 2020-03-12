Haber Giriş: Kaynak: AA
Elazığ'da bir bölge riskli alan ilan edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Elazığ'da merkez ilçe sınırları içindeki bir bölge "riskli alan" ilan edildi.
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, merkez ilçeye bağlı Rüstem Paşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 6 hektar büyüklüğündeki alanın riskli alan ilan edilmesi kararlaştırıldı.
Söz konusu karar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'nci maddesi gereğince verildi.
Etiketler: Elazığ riskli alan resmi gazeteSon Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 06:05
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