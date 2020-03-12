TEM Otoyolu Batı-Doğu Gişeleri arasında, Ankara istikametine seyir halinde olan Vedat Çetinkaya idaresindeki 14 EA 477 plakalı tavuk gübresi yüklü kamyon, önünde ilerleyen Murat Özen yönetimindeki 34 HU 0623 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan Çetinkaya idaresindeki kamyon devrilerek otoyolda metrelerce sürüklendi.

[Fotoğraf: İHA]

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmadı

Devrilen kamyondan kendi imkanlarıyla çıkan Çetinkaya ve otomobil sürücüsü Özen kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazanın ardından tek şeritten sağlanan trafik nedeniyle TEM Otoyolu Ankara yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

[Fotoğraf: DHA]

Ekipler, devrilen kamyonun yoldan kaldırılması ve başka bir kazaya neden olmaması için yola savrulan tavuk gübresini temizlemek için çalışma başlattı.