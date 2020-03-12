Maltepe Mahallesi Fazılpaşa Caddesi'ndeki iş yerinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Ekipler yoğun duman çıkan yangını, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürdü.

[Fotoğraf: DHA]

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu.

Aynı atölyede 2 ay önce de yangın çıkmıştı

Öte yandan aynı atölyede 2 ay önce de yangın çıktığı, binanın üst katının yangının ardından yıkıldığı öğrenildi.