Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul'da 2 katlı iş yerinde yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Zeytinburnu'nda 2 katlı iş yerinde yangın çıktı. Ekipler tarafından kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı, iş yerinde maddi hasar oluştu.
Maltepe Mahallesi Fazılpaşa Caddesi'ndeki iş yerinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.
Ekipler yoğun duman çıkan yangını, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürdü.
[Fotoğraf: DHA]
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu.
Aynı atölyede 2 ay önce de yangın çıkmıştı
Öte yandan aynı atölyede 2 ay önce de yangın çıktığı, binanın üst katının yangının ardından yıkıldığı öğrenildi.
Etiketler: yangın itfaiye İstanbul iş yeri yangınSon Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 01:01
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