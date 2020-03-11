Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği soru, bir kere daha soruldu. Okullar tedbir amaçlı tatil edilecek mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Okulların tatili konusu bugün gündemimiz olmadı. Önümüzdeki günler gündeme gelebilir. Bunu, salgının seyri de belirler." dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, dün twitter hesabından aynı açıklamayı yapmıştı. Süreçle ilgili değerlendirme devam ediyor.

İlk ve orta öğretimde okuyanlar için şimdilik verilmiş bir karar yok. Yükseköğretim Kurulu ise bugün saat 18'de toplandı. Kurul üyeleri ve ,uzman akademisyenlerin yanı sıra, bazı üniversitelerin rektörleri de katıldı.

Toplantıda üniversitelerde eğitime ara verilip verilmeyeceği ve alınacak diğer tedbirler görüşülüyor.. Ayrıca yurtdışından gelen akademisyenler, yabancı uyruklu ve değişim programıyla Türkiye'ye gelen öğrencilerin durumu da masadaki konulardan birkaçı.

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi ise bugün, 20 Nisan'daki bahar tatilini 16 Mart'ta başlatmaya karar verdi.

Vakıf üniversitelerinden ise peş peşe geldi açıklamalar. Bahar tatilini öne çekenler de oldu, uzaktan eğitim sistemine dönenler de. Yine vakıf üniversitelerindeki, ulusal ve uluslararası etkinlikler de iptal edildi.