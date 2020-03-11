Emniyet birimlerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucunda PKK'lı iki terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu, bölücü terör örgütünden kaçarak teslim olmalar devam ediyor.

Bu kapsamda bugün Emniyet ve Jandarma birimlerinin çalışması neticesinde; Nazlıcan Şahin kod adlı Gülbahar Öner, Delila Mardin kod adlı Zeynep Erkan isimli örgüt mensupları ikna yoluyla, Cotkar Zinar kod adlı Bayram Akşahin ise örgütten kaçarak Şırnak Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylece bu yıl ikna yoluyla teslim olanların sayısı 60'a yükseldi.