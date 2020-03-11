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2'si ikna yöntemiyle 3 terörist teslim oldu
Bölücü terör örgütünde çözülme devam ediyor. Emniyet ve Jandarma birimlerinin ailelerin de desteğiyle yürüttüğü çalışma sonucunda, 2'si ikna yöntemiyle 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Emniyet birimlerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucunda PKK'lı iki terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu, bölücü terör örgütünden kaçarak teslim olmalar devam ediyor.
Bu kapsamda bugün Emniyet ve Jandarma birimlerinin çalışması neticesinde; Nazlıcan Şahin kod adlı Gülbahar Öner, Delila Mardin kod adlı Zeynep Erkan isimli örgüt mensupları ikna yoluyla, Cotkar Zinar kod adlı Bayram Akşahin ise örgütten kaçarak Şırnak Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
Böylece bu yıl ikna yoluyla teslim olanların sayısı 60'a yükseldi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 20:12
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