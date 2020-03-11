Haber Giriş: Kaynak: AA
Zonguldak'ta tır ile okul servisi aracı çarpıştı
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, tır ile okul servisinin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı sahil yolunda, H.T'nin kullandığı tır ile Kenan K. yönetimindeki okul servisi çarpıştı.
Kazada yaralanan Kenan K, olay yerine gelen AFAD ve Kilimli Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi kaldırılan Kenan K, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Etiketler: trafik Kazası tır okul servisiSon Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 22:43
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