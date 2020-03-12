Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Bakan Yardımcıları Muhsin Dere ve Alpaslan Kavaklıoğlu ile ASELSAN’ı ziyaret etti.

"Büyük oranda mutabakat sağladık"

Akar, burada yaptığı açıklamada, büyük oranda mutabakatın sağlandığını belirterek şunları söyledi:

"Rus askeri heyetiyle görüşmeler devam ediyor. Büyük oranda mutabakat sağladık. Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse bıraktığımız yerden başlamaya, onların da canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik. İdlib'de tüm unsurlarımızla mevcudiyetimiz devam ediyor. Çekilme söz konusu değil, birliklerimiz, unsurlarımız yerlerini muhafaza ediyor."

"KCK'nın sözde yönetiminden biri kadın 5 terörist etkisiz hale getirildi"

Bakan Akar, Hava Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde MİT'le koordineli operasyonunda KCK'nın sözde yönetiminden biri kadın 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"Koronavirüse karşı karargah ve birliklerde tedbirleri hayata geçirdik"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili alınan tedbirlere ilişkin Akar, şöyle konuştu:

"Karargah ve birliklerde tedbirleri hayata geçirdik. Yurt dışı temasları ile heyetlerin yurt dışına gidişlerine kısıtlama getirdik. Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak."