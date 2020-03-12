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Irak'ın kuzeyine operasyon
Metina ve Gara bölgelerinde bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine hava destekli operasyon düzenlendiğini, Metina ve Gara bölgelerinde bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/6iRj45rgZu— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 12, 2020
Etiketler: son dakika PKK operasyon Kuzey IrakSon Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 09:17
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