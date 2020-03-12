Acil durum ilan edilen eyaletler, iptal olan seçim mitingleri...

Çin’den tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle ABD de diken üstünde.

Önlemler sıkılaştırılıyor.

Washington'da acil durum ilan edildi, Avrupa'dan ABD'ye tüm seyahatler 30 gün süreyle yasaklandı, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) tüm maçlar koronavirüs sebebiyle askıya alındı.

Dünya Sağlık Örgütünün küresel salgın ilan ettiği virüs nedeniyle dünya çapında 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve 110 binden fazla kişi enfekte oldu.

ABD'de de 700'den fazla insana bu virüsün bulaştığı belirlendi.

Peki, ABD’lilere göre koronavirüs büyük bir halk sağlığı tehdidi mi?

Dünya genelinde faaliyet gösteren İnternet tabanlı pazar araştırması ve anket şirketi YouGov, bu soruyu yaklaşık 20 bin kişiye sordu.

Buna göre, çoğu Amerikalı yeni koronavirüs salgınını halk sağlığı için büyük veya orta derecede bir tehdit olarak görüyor.

[Grafik: Nursel Cobuloğlu]

9 Mart’ta yayımlanan anket, virüsü büyük bir tehdit olarak görenlerin oranının yüzde 30 olduğunu ortaya koyarken, buna orta seviyede tehdit gözüyle bakanları yüzde 38 olarak belirledi.

Katılımcıların sadece yüzde 3'ü koronavirüsün Amerika Birleşik Devletleri'nde "hiç tehdit oluşturmadığını" söyledi.

Yüzde 7'si "Bilmiyorum" yanıtını verirken, ankete katılanların yüzde 22'si koronavirüsün minimal bir tehdit olduğunu savundu.

Soruyu yanıtlarken, koronavirüsün büyük bir tehdit olduğunu söyleyenlerin yaş grubuna bakıldığında, 55 yaş üstünün çoğunlukta olduğu görülüyor.

"Orta sevyiyede tehdit" diyenlerin yaşlarına bakıldığında ise 25-34 yaş arası öne çıkıyor.