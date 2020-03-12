İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Ahvaz Cundişapur Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözcüsü Ali İhsanpur, Huzistan eyaletinde 6 Mart'tan bu yana sahte içki tüketen 500'ü aşkın kişinin zehirlenerek hastanelere başvurduğunu açıkladı.

İhsanpur, "Huzistan eyaletinde alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi." dedi.

Elburz'da 15, Mazenderan eyaletinde de 12 kişinin sahte içki nedeniyle öldüğü açıklanmıştı. Böylece toplam 73 kişi sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ahvaz Başsavcı Vekili Ali Beyranvend, sahte içki soruşturmasıyla ilgili 17 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kerec Başsavcı Vekili Muhammed Ağayari ise daha önce yaptığı açıklamada, bazı vatandaşların "alkolün yeni tip koronavirüse iyi geldiği" söylentileri üzerine sahte olduğu belirlenen içkileri tükettiğini bildirmişti.