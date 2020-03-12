İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, sosyal medyanın farklı platformlarında koronavirüs gündemiyle alakalı birçok asılsız iddia, yorum ve değerlendirmeler yapıldığı, vatandaşların hassasiyetinin suiistimal edilerek bahse konu içeriklerin hızla yayılımının gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu dezenformasyon ve manipülasyon unsurlarının yayılımını engellemek, kamuoyunun daha doğru ve etkili bilgilenmesini sağlayabilmek adına yürütülen çalışmaların titizlikle sürdüğünün belirtildiği açıklamada, "Süreç şeffaf bir şekilde yönetilmekte, her aşamada kamuoyu bilgilendirilmekte, bu vesile ile her türlü yalan içeriğin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır" denildi.

Açıklamada, bu noktada önemli bir sorumluluğun da sosyal medyayı kullanana vatandaşlara düştüğü ifade edildi.

Vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlar, açıklamada şu şekilde sıralandı:

Resmi kaynaklara itibar edin

Hasta sayısı, lokasyonu, durumu ve hastalara yönelik uygulanan tedbirler gibi maddi bilgiler içeren konularda resmi makamlar dışında paylaşılan içeriklere itibar edilmemelidir.

Haber görünümlü tuzaklara düşmeyin

Kaynağı belirtilmeyen, etkileşimi artırmak amacıyla "son dakika" gibi dikkat çekici başlıklarla servis edilen ve doğruluğu teyit edilmemiş haberlere dikkat edilmeli, bu gibi içerikler farklı mecralarda paylaşılarak destek olunmamalıdır.

Bilgiyi otoritesinden alın

Tüm bilgilendirme faaliyetleri, başta Sağlık Bakanlığı ve Bakanlık nezdinde Bilim Kurulu olmak üzere resmi kanallar vasıtasıyla eksiksiz ve şeffaf olarak yapılmaktadır. Sosyal medyada resmi veya akademik güvenirliği olmayan kişi ya da kuruluşların yapmış olduğu bilgilendirmelere temkinli yaklaşılmalıdır.

Kaynağı belirtilmemiş ses kayıtları ve görüntülere itibar etmeyin

Özellikle WhatsApp, Telegram ya da BİP gibi haberleşme uygulamaları vasıtasıyla yayılan, kimliği belirsiz kişilerce oluşturulan, kaynağı belirsiz ve anonim olan her türlü ses kaydı ve görüntüye hiçbir şekilde itibar edilmemelidir. Vatandaşlarımız bu gibi içerikleri başkalarına göndermemeli, kendisine gönderenleri içeriğin güvensiz ve kötü niyetli olduğu yönünde uyarmalı, yayılımını engelleme hususunda telkin etmelidir.

Sahte hesaplara dikkat edin

Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İletişim Başkanlığı ya da Diyanet İşleri Başkanlığı adına farklı sosyal medya platformlarında açılan sahte hesaplara dikkat edilmelidir.

Bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlarının her birinin web sitesinde belirtilmiş olan gerçek sosyal medya hesapları takip edilmelidir. Karşılaşılan bu sahte hesaplar, ilgili resmi kurumlara bildirilebilir.

Ayrıştırıcı, kışkırtıcı mesajlara müsaade etmeyin

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele, siyasi, etnik ve din gibi unsurlardan bağımsız olarak, milletçe topyekun yürüttüğümüz bir mücadeledir. Meseleyi siyasileştiren ya da ayrıştırıcı dil içeren sosyal medya paylaşımlarından uzak durulmalıdır. İyi niyetli olmayan, ulusal çapta verilen mücadeleye zarar verme amacı taşıyan, kaosu, çatışmayı ya da ayrışmayı teşvik eden içeriklerin yayılımına katkı sunulmamalıdır.