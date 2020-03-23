Haber Giriş: Kaynak: AA
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, koronavirüsle ilgili gelişmeleri görüşmek üzere saat 13.30'da toplanacak.
Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 10:34
Son Haberler
- 10:54
- 10:38
- 10:38
- 10:32
- 10:31
Sıradaki Haber
Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 3 terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz