Sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilenlere Jandarma yardım ediyor
Jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.
Evden çıkamayan 65 yaş üstündeki vatandaşların günlük ihtiyaçları için ekip kuran Jandarma Komutanlığı, vatandaşların ihtiyaçlarını temin ederek sahiplerine ulaştırıyor.
Jandarma Genel Komutanlığının Twitter adresi üzerinden yapılan paylaşımda, "Yalnız değilsiniz! Vefa Sosyal Destek Gruplarımız ikametten ayrılma kısıtlaması olan vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyor. Jandarma Genel Komutanlığı olarak ülke genelinde vatandaşlarımızın isteklerini yerine getiriyoruz." denildi.
Yalnız değilsiniz!— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) March 23, 2020
Vefa Sosyal Destek Gruplarımız ikametten ayrılma kısıtlaması olan vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyor.#Jandarma Genel Komutanlığı olarak ülke genelinde vatandaşlarımızın isteklerini yerine getiriyoruz.#VSDG#BirlikteBaşaracağız#EvdeKal #EvdeHayatVar pic.twitter.com/5wivDVauuj
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