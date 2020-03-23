Evden çıkamayan 65 yaş üstündeki vatandaşların günlük ihtiyaçları için ekip kuran Jandarma Komutanlığı, vatandaşların ihtiyaçlarını temin ederek sahiplerine ulaştırıyor.

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter adresi üzerinden yapılan paylaşımda, "Yalnız değilsiniz! Vefa Sosyal Destek Gruplarımız ikametten ayrılma kısıtlaması olan vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyor. Jandarma Genel Komutanlığı olarak ülke genelinde vatandaşlarımızın isteklerini yerine getiriyoruz." denildi.