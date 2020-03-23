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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/aWXd5u6AXI— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 23, 2020
Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:
"Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor."
Etiketler: son dakika msb Irak kuzeyi milli savunma bakanlığı teröristSon Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 09:10
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