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Bingöl’de Kapan-9 Karer Operasyonu başlatıldı
Bingöl'de Kapan-9 Karer Operasyonu başlatıldı. Operasyona 1020 personel katılıyor.
Bingöl'de barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek ve sözde barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek maksadıyla Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca "Kapan-9 Karer" Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Bingöl İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1020 personel görev alıyor.
Etiketler: son dakika Bingöl kapan-9 karer operasyonuSon Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 09:50
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