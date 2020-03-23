Haber Giriş: Kaynak: AA
Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 3 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Irak'ın kuzeyinde ise 2 terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."
Öte yandan Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist de hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Etiketler: terör son dakika msb barış pınarı bölgesiSon Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 10:38
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