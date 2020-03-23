Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."

Öte yandan Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist de hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.