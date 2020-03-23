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Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
[Fotoğraf: AA ]
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, koronavirüsle ilgili gelişmeleri görüşmek üzere saat 13.30'da toplandı. Bakan Koca saat 19.00'da açıklama yapacak.
Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası saat 19.00'da açıklama yapacak.
Etiketler: son dakika koronavirüs bilim kuruluSon Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 15:06
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