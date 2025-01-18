Korkuteli-Elmalı yolu hizmete açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Korkuteli-Elmalı yolunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Aydın-Denizli Otoyolu, Konya Çevre Yolu 2. kesimi ve Kayseri Havalimanı yeni terminal binasının ardından bugün de Korkuteli-Elmalı yolunu açarak 2025'e güçlü giriş yaptıklarını söyledi.

Antalya'nın sadece turkuaz rengi denizi ve tarihi kültür varlıklarına dayalı turizmiyle değil, aynı zamanda yılın büyük bölümünde güneşin tebessümüyle beslenen bereketli topraklarındaki meyve ve seracılık faaliyetleriyle de tanındığını belirten Uraloğlu, kentte yetişen sebze ve meyvelerin dünyanın birçok ülkesine ihraç edildiğini kaydetti.

Türkiye'de tarımsal ihracat yapan şehirlerin en başında yer alan Antalya'ya bugüne kadar önemli yatırımlar yaptıklarını ifade eden Uraloğlu, "Antalya'da tarım, turizm, sanayi ve ticaret faaliyetlerini geliştirmek için belediyeleri bizde olsun olmasın, oy versin vermesin nice projeler gerçekleştirdik. Son 23 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Antalya'nın ulaşım ağını ilmek ilmek örerek hizmet fırtınası kopardık. İnşa ettiğimiz modern ulaşım sistemleriyle şehrin dört bir yanını birbirine bağlayarak hem vatandaşlarımızın hem de turistlerin hayatını kolaylaştırdık." diye konuştu.

"Akdeniz Batı Sahil Yolu'nu bölünmüş yol olarak tamamladık"

Bakan Uraloğlu, Antalya'nın ulaşım ve iletişim altyapısı için 214 milyar 181 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Kentte 2002'de 197 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 743'e yükselttiklerini, 123 kilometre olan BSK kaplamalı yol uzunluğunu 1068'e çıkardıklarını anlatan Uraloğlu, "Batı Çevre Yolu'nu açtık. Antalya Kuzey Çevre Yolu'nda Başköy, Korkuteli, Kirişçiler ve Isparta köprülü kavşaklarını inşa ettik. Akdeniz Batı Sahil Yolu'nu bölünmüş yol olarak tamamladık. Antalya-Kemer-Tekirova-Finike yolu kapsamında Phaselis Tüneli'ni hizmete aldık. Böylelikle Antalya'nın batısında bulunan turizm cenneti beldelerin ulaşımını güçlendirdik." dedi.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan kuzey-güney aksının en önemli geçiş noktasını oluşturan 5 bin metre uzunluğundaki Demirkapı Tüneli'ni hizmete açtıklarını hatırlatan Uraloğlu, Akdeniz ve İç Anadolu'yu ayıran Torosların tünel konforuyla sadece 4 dakikada geçilmesini sağladıklarını belirtti.

Alanya-Kuşyuvası-Taşkent yolu tünellerini inşa ettiklerini dile getiren Uraloğlu, "Kızılkaya-Antalya yolu, Antalya-Alanya-Gazipaşa yolu, Kumuca-Finike yolu, Demre Şehir geçişi, Kaş Çevre yolu, Kalkan Şehir geçişi, Akseki Bağlantı yolu, Kızılcadağ-Elmalı yolu, Konaklı-Güzelbağ yolu ve Antalya Şehir Hastanesi bağlantı yollarını da açtık. Bugün itibarıyla da Antalya Kuzey Çevre yolunun kalan kesimi, Alanya Doğu Çevre yolu ikmali, Elmalı-Finike yolu ve Antalya-Taşağıl-Konya yolu gibi 26 ayrı kara yolu projesine devam ediyoruz." bilgisini paylaştı.

Antalya-Alanya otoyolu, 122 kilometre uzunluğunda projelendirildi

Antalya-Alanya otoyolunun yapımını başlatan sözleşmeyi imzaladıklarını, yakında da temelini atacaklarını bildiren Uraloğlu, şunları söyledi:

"Otoyolumuzu 84 kilometresi ana gövde ve 38 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 122 kilometre uzunluğunda projelendirdik. Antalya-Alanya otoyolumuz özellikle yaz aylarında turizme bağlı olarak artan yolculuk taleplerini, hızlı, konforlu ve güvenli olarak karşılayacak, bölgedeki ticaret ve tarım sektörüne de hizmet edecek. Bütün yıla yayılan trafik yoğunluğu, otoyol sayesinde önemli ölçüde azalacağı için bu durum, turistlere ve vatandaşlarımıza daha rahat ve stressiz seyahat imkanı sağlayacak. Daha kısa sürede daha fazla noktaya ulaşabilme, turistlerin bölgede daha fazla zaman geçirmelerine ve farklı destinasyonları keşfetmelerine imkan tanıyacak. Turizm çeşitliliğini artırarak bölgenin ekonomisine katkı sağlayacak. Yeni turizm tesislerinin açılmasına da öncülük ederek yeni istihdam imkanlarını da artıracaktır."

Uraloğlu, Elmalı ve Korkuteli'nin meyve yetiştiriciliği ve seracılık anlamında önemli merkezlerden olduğuna dikkati çekerek, iki ilçeyi birbirine bağlayan yolu sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamlayarak hizmete açmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Toplam 45,7 kilometre uzunluğunda 2 gidiş ve 2 geliş 4 şeritli bölünmüş yol standardında inşa ettikleri proje kapsamında, köprüler ile 2 farklı seviyeli kavşak ve 15 hemzemin kavşak yaptıklarını anlatan Uraloğlu, "Yolun açılmasıyla İç Anadolu ve Batı Akdeniz arasında Türkiye'nin en önemli sebze-meyve üretim merkezlerinden daha hızlı, daha konforlu bir ticaret ve nakliye koridoru tesis ettik." dedi.

Güzergahtaki seyahat süresinin 46 dakikadan 25'e indiğini söyleyen Uraloğlu, böylece zamandan 387 milyon, akaryakıttan 107 milyon olmak üzere yılda toplam 494 milyon lira tasarruf edeceklerini vurguladı.

"Antalya Havalimanı genişletme çalışması, nisanda tamamlanacak"

Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı'ndaki yatırımlara da değindi. Devletin kasasından tek kuruş çıkmadan 927 milyon avro yatırım bedeliyle Antalya Havalimanı'nda genişletme çalışmalarını başlattıklarını anımsatan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antalya Havalimanı'nın kapasitesini 35 milyon yolcudan 82 milyon yolcuya yükselteceğiz. 2024 yılında Antalya Havalimanı'nda 40 milyon yolcu seyahat etti. Bu projeleri yapmasaydık Antalya Havalimanı tıkanmış olurdu. Geleceği görmek tam olarak budur. Proje kapsamında bugüne kadar yüzde 97'lik fiziki gerçekleşme sağladık. İnşallah önümüzdeki nisan ayı içerisinde hizmete almayı hedefliyoruz. Antalya'yı, Doğu Akdeniz'in yat turizmi merkezi yapacak projeleri de hayata geçiriyoruz. Önceki yıllarda Alanya ve Kaş yat limanlarını hizmete açmıştık. Heyecanla beklenen 208 yat bağlama kapasiteli Gazipaşa yat limanımızın inşa çalışmalarını bitirdik ve çok yakında hizmete açmayı planlıyoruz. Demre yat limanının altyapısını da tamamladık. 2025 yılında üst yapı projelerini de tamamlamayı hedefliyoruz. Geçmişten geleceğe uzanan çok daha güçlü ve gelişmiş Antalya için çalışıyoruz."

Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından yolda test sürüşü yaptı.

Açılışa, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Ethem Taş, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, Atay Uslu ile MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun ve AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de katıldı.