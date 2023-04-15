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Gündem
TRT Haber 15.04.2023 03:01

Kocaeli Şehir Hastanesi bugün açılıyor

Yapımı tamamlanan 1218 yatak kapasiteli Kocaeli Şehir Hastanesi bugün açılıyor.

Kocaeli Şehir Hastanesi bugün açılıyor
[Fotograf: AA]

Bugün açılacak olan dev sağlık kompleksi, sağlık sisteminin gücüne güç katacak.

Şehir hastanesi, 368 bin metrekarelik alan üzerinde 1218 yatak kapasiteli olarak planlandı.

Kocaeli Şehir Hastanesi bugün açılıyor

218 polikliniğin açılacağı hastanede, 188 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı ve 63 ameliyathane ile hizmet verilecek.

Kocaeli Şehir Hastanesi bugün açılıyor

Hastane ayrıca depreme karşı 1069 sismik izolatöre sahip olacak.

"Her büyükşehre bir defa bir tane şehir hastanesini kuracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, "Her büyükşehre bir defa bir tane şehir hastanesini kuracağız. Cumartesi günü inşallah Kocaeli Şehir Hastanesini açıyoruz. Şu anda hasta alımına başladı. Ardından İzmir hazır şu anda, İzmir'i açacağız. Bütün bunlarla beraber bu şehir hastanelerimizi de yaygınlaştıracağız." ifadelerini kullanmıştı.

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Kocaeli Şehir Hastaneleri
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