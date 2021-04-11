TRT 1'de yayınlanan Gündem Ötesi programı, Gazimağusa'dan özel yayınla ekranlara geldi.

Pelin Çift'in konuğu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dı.

"Kıbrıs Türkü, 1974'ten sonra bağımsızlığına özgürlüğüne ve hürriyetine kavuştu"

"Ben hep Türkiye sevgisi ile büyümüş bir adamım" diyen Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı yıllarını anlattı.

"Hep şunu bekledik, Türkiye ne zaman gelecek? Türk ordusu ne zaman Kıbrıs'a ayak basacak? Ne mutlu ki bize 1974'te Türk ordusu buraya gelebildi ve işte Kıbrıs Türkleri gerçek anlamda o zaman bağımsızlığına özgürlüğüne ve hürriyetine kavuştu. Kıbrıs Türkü 1974'ten sonra hayat buldu, yaşam buldu."

"Maraş'ın iadesi söz konusu değil"

Maraş açılımına da değinen Tatar, bölgeyi şu ana kadar 130 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Burasının iade edilmesi söz konusu değildir. Çünkü artık Kıbrıs başka bir noktaya gelmiştir. Bölgedeki dengeler çok değişmiştir. Taşınmaz mal komisyonu aracılığı ile Maraş'ın açılım süreci devam ediyor."

"Her türlü temasa Rum tarafı engel olmaya çalışıyor"

Ersin Tatar, Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargoları da hatırlattı.

"Her türlü temasa Rum tarafı engel olmaya çalışıyor. Yani bizim gençliğimizin, bizim insanlarımızın dünyayla temas kurmamaları için bir etkinlikte, bir sportif faaliyette hemen oradaki Rum elçisi gidip şikayet ediyor."

Tatar, Rum kesiminin tüm engellemelerine rağmen Türkiye'nin de desteği ile ekonominin gelişmeye devam ettiğini, 100'ün üzerinde ülke ile ticari temaslar kurduklarını söyledi.

