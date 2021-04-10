Volkan Bozkır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Birleşmiş Milletler insani yardım aktarma sahasını ziyaret etti.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki aktarma sahasını ziyaret eden Bozkır, burada yapılan çalışmaları inceledi, görevlilerle görüşüp bilgi aldı.

“Gözlemlerimi BM üyesi bütün ülkelerle paylaşacağım."

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Suriye'ye insani yardımlarının sınır hattındaki 4 kapıdan sadece birinden yapılabildiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Güvenlik Konseyinin ilk fırsatta bu sayıyı tekrar arttırmasını temenni ediyorum. Uluslararası toplum tarafından bu yönde yapılan çağrı ve çabaları destekliyorum. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu olarak bunun takipçisiyiz ve buradaki gözlemlerimi New York'a dönüşümde BM üyesi bütün ülkelerle paylaşacağım."

Bükülmez Karakolu ziyareti

Beraberindeki BM yetkilileriyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Bükülmez Karakolu'nu da ziyaret eden Bozkır, sınırın karşısında çadır kentlerde yaşayan Suriyeli savaş mağdurlarının bulunduğu Atme Kasabası'nı da gözlemledi.

Geçici Barınma merkezinde çocuklara hediye verdi

Ardından Altınözü ilçesindeki Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'ne giden Bozkır, Kaymakam Bülent Uygur'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Buradaki meslek edindirme kurslarında inceleme yapan Bozkır, Türk Kızılay Çocuk Dostu Alanı'nda Suriyeli yetimlerle bir süre sohbet edip onlara çeşitli hediyeler verdi.

Volkan Bozkır'a ziyaretlerinde, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçi Serdar Cengiz de eşlik etti.