Kızılay'ın açtığı sosyal marketler depremzedelerin hizmetinde
Türk Kızılay tarafından ilk etapta Adıyaman, Malatya, Osmaniye ve Gaziantep'in İslahiye ilçesinde açılan sosyal marketlerdeki ürünler, afetzedelere ücretsiz sunulacak. Hafta sonuna kadar diğer illerde de marketler hizmete açılacak.
Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek ve yaraları sarmak için çalışmalar devam ediyor.
Deprem bölgesinde, gıda, hijyen ve giyim malzemesi gibi günlük ihtiyaçların karşılanması için sosyal market seferberliği başlatıldı.
Adıyaman, Malatya, Osmaniye ve Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, vatandaşların ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayabileceği 5 sosyal market, çadır kentler ve merkezi noktalara yakın yerlere açıldı.
Depremden etkilenen diğer illerde, hafta sonuna kadar 7 sosyal market daha hizmete sunulacak.
Açılan sosyal marketler, Adıyaman'da Eğriçayır çadır kentinde, Malatya'da Battalgazi Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesi Hayır Çarşısı'nda, Osmaniye'de Masal Park'ta, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ise Bahçelievler Mahallesi'nde yer alıyor.
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