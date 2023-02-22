Depremlerde 11 ilde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 564 zanlının sorumlulukları tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerden 160'ı çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 175 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 71 şüpheli hakkında yakalama kararı, 61 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.

Başsavcılıkların talimatıyla halen 18 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 11'inin hayatta olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, 6 zanlının ise yurt dışında olduğu tespit edildi, 62 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Hırsızlık soruşturmaları

Bölgedeki hırsızlık, yağma ve nitelikli dolandırıcılık olaylarına ilişkin soruşturmalarda 181 şüpheli tutuklandı.

Bu kapsamdaki soruşturmalarda ise 351 olayla ilgili 282 şüpheli saptandı. Bu şüphelilerden 181'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 35 kişi hakkında adli kontrole hükmedildi.

Soruşturmalar çerçevesinde 28 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 10 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 9 şüpheli ise halen gözaltında bulunuyor.