Koronavirüs vaka sayındaki artış ile yeniden getirilen hafta sonu sokak kısıtlamasının ilki tamamlandı. 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’den 22 Kasım Pazar günü 10.00’a kadar ve 22 Kasım Pazar saat 20.00’den 23 Kasım Pazartesi 05.00’e kadar istisnalar hariç sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

İçişleri Bakanlığı kısıtlamaya ilişkin denetim rakamlarını açıkladı. Kısıtlama kararına vatandaşların büyük oranda uyduğu belirtilerek 9 bin 583 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığı duyuruldu.



Açıklamada, “Bugüne kadar yaptığımız fedakarlıkları düşünerek, temizlik, maske ve mesafe tedbirlerimizi hassasiyetle uygulamaya devam etmek zorundayız” uyarısı da yapıldı.

