Yargı, ekonomi, demokrasi gibi kritik alanlarda reform dönemine girildi. Adalet Bakanlığı, reformun parçası olan "İnsan Hakları Eylem Planı"nı hazırlıyor.

Yeni İnsan Hakları Eylem Planı’nda, özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü, kadın ve engelli haklarının geliştirilmesi gibi konularda yeni düzenlemeler yer alacak.

Çocuk hakları da planda yer alacak

Gençler ve çocukların haklarının geliştirilmesine yönelik ilk defa bir politika belirlenecek.

Yine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarındaki hak ihlallerine ilişkin etkili ve kalıcı çözümler getirilecek.

Avrupa Birliği uyum sürecinde önem kazanan eylem planı ile uluslararası sivil toplum örgütleriyle iş birliği yolları geliştirilecek.

Planın detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Adalet Bakanlığı, çalışmasını tamamladıktan sonra planın detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

Eylem planı için mevzuatta eksik bulunan yeni yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalara başlanacak.

AK Parti grubu çalışma yürütecek ve değişiklikler Meclis gündemine gelecek.

Siyasi partilerde mesai sürüyor

Sadece bakanlıkta değil, siyasi partilerde de mesai sürüyor.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, İnsan Hakları Politika Belgesi’ni hazırlıyor.

CHP de kendi önerilerini getirecek

CHP'de de genel başkan yardımcıları çalışma yürütüyor. Teklif meclise sevk edildiğinde CHP de kendi önerilerini getirecek.

"İnsan Hakları Eylem Planı taslağına son hali verilecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni reform hazırlıkları içinde olduklarına işaret ederek, " Önümüzdeki günlerde ekonomik hayatın tüm paydaşlarıyla da çalışılarak İnsan Hakları Eylem Planı taslağına son hali verilecek." demişti.