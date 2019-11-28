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Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi28 Kasım 2019 Perşembe 10:04 - Son Güncelleme 28 Kasım 2019 Perşembe 10:23
Kırmızı kategoride aranan, PKK/KCK'nın Sincar'daki en üst düzey kadın örgüt mensubu Beraat Afşin, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 19 Kasım'da Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla etkisiz hale getirilen "Medya Agit" kod adlı Beraat Afşin, kırmızı kategoride aranıyordu.
[Fotoğraf: AA]
PKK'nın kırsal kadrosuna 1997'de katılan Afşin, 2000'li yıllarda Türkiye'de silahlı faaliyetler yürüttü ve birçok çatışmaya katıldı.
[Fotoğraf: AA]
Kandil'de 2010'da, "Mahmur cephe komutanlığı"nda ise 2014'te görev yapan Afşin, son olarak PKK/KCK'nın silahlı kadın yapılanması "YJA-Star" ve Sincar silahlı kadın yapılanması "YJŞ"de askeri kanat sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.
Kaynak: AA
Etiketler: son dakika mit operasyonu Kırmızı kategori