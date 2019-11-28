Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 19 Kasım'da Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla etkisiz hale getirilen "Medya Agit" kod adlı Beraat Afşin, kırmızı kategoride aranıyordu.

[Fotoğraf: AA]

PKK'nın kırsal kadrosuna 1997'de katılan Afşin, 2000'li yıllarda Türkiye'de silahlı faaliyetler yürüttü ve birçok çatışmaya katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Kandil'de 2010'da, "Mahmur cephe komutanlığı"nda ise 2014'te görev yapan Afşin, son olarak PKK/KCK'nın silahlı kadın yapılanması "YJA-Star" ve Sincar silahlı kadın yapılanması "YJŞ"de askeri kanat sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

Kaynak: AA