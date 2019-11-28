MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün Gazetesine konuştu. Erken seçim tartışmalarına değinen Bahçeli, "28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin tarihi 2023'tür." dedi.

"Herkes hesabını 2023'e göre yapsın"

Erken seçim taleplerinin yanlış olduğunu ifade eden Bahçeli, "Herkes hesabını 2023’e göre yapsın. Milletimiz seçimlerden yorulmuştur. Siyasi polemikle geçecek vakit yoktur."

"CHP'nin, İP'in, şunun bunun yıkım edebiyatı boşunadır"

Ekonomik göstergelerin iyiye gidişi işret ettiğini söyleyen Bahçeli, "CHP'nin, İP'in, şunun bunun yıkım edebiyatı boşunadır. Türkiye ekonomisi kalkışa geçmiştir. Ekonomik dengelenme süreci başarılıdır. Makro ekonomik göstergeler düzelmektedir. İşsizlik sorunu da mutlaka aşılacaktır. Ülkemize güvenelim, karamsarlık ve korku aşılayanlara da itibar etmeyelim. Gün birlik olma günüdür." dedi.

"Kılıçdaroğlu da milli silah sanayinin gelişmesine itiraz ediyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerini sürdüren Bahçeli, şöyle devam etti:

"2018 yılında silahlanmaya harcanan para 1,8 trilyon dolardır. Kılıçdaroğlu da milli silah sanayinin gelişmesine itiraz ediyor. Teslim olmamızı istiyor. Süngümüzün düşmesinin derdinde. Bu kadar Türkiye'ye yabancı ve uzak."