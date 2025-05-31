Kırmızı bültenle aranan 7 kişi yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırmızı Bültenle aradığımız 7 suçluyu daha ülkemize getirdik. Her zaman söylediğimiz gibi bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 360 suçlunun ülkemize iadesini sağladık.” ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü INTERPOL-EUROPOL Daire Başkanlığı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Başkanlıkları koordinesinde; İstanbul, Antalya ve Artvin İl Emniyet Müdürlükleri ile Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonlar neticesinde;

Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.A. Kuzey Makedonya'da, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan G.K. Almanya'da, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak ve örgüt faaliyetleri çerçevesinde uyuşturucu ihraç ve ticareti yapmak' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ş. Hollanda'da, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.S.A. Fransa'da, 'kasten öldürme' suçundan kırmızı difüzyon mesajıyla ülkemizce uluslararası seviyede aranan E.B. Rusya'da, 'bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, hakaret, tehdit, çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından ulusal seviyede aranan M.T. ile 'nitelikli kasten öldürme' suçunda ulusal seviyede aranan K.Ç. isimli şahıs Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

Bakan Yerlikaya, suçlulara yönelik kararlılık mesajını yineleyerek, "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar" dedi.

Yerlikaya, operasyonda emeği geçen Adalet Bakanlığı ve bakanlık çalışanlarına teşekkürlerini iletirken, Emniyet Genel Müdürlüğü INTERPOL-EUROPOL Daire Başkanlığı, İstanbul, Antalya ve Artvin İl Emniyet Müdürlükleri ile Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nı tebrik etti.