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Gündem
TRT Haber 21.04.2025 09:30

Kırmızı bültenle aranan 3 şüpheliden 2'si Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.H., T.H.C. ve F.M. isimli şahıslar yurtdışında yakalandı. A.H. ve T.H.C. isimli şahısların ülkeye iadeleri sağlandı, F.M. isimli şahsın ise iade süreci devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından “Kırmızı bültenle aradığımız suçluları yurtdışında ortak operasyonlarla yakalayıp tek tek ülkemize getirmeye devam ediyoruz” başlığıyla paylaşımda bulundu.

Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 3 kişinin yurt dışında yakalandığı, 2'sinin ülkeye iadelerinin sağlandığını aktardı.

Yerlikaya yakalanan şüphelilerle ilgili şu bilgiyi paylaştı:

"“Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız ve “Orkinos-Bulut” operasyonunun hedef şahıslarından olan A.H., Dubai’de yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı.

“Tasarlayarak öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve resmi belgede sahtecilik” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız T.H.C., İran’da yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı.

"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama, uyuşturucu madde ithal etme" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız F.M., Kolombiya'da yakalandı. Ülkemize iade süreci devam ediyor."

'Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemizi sürdürüyoruz'

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göç İdaresi Başkanlıklarımız ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Uluslararası güçlü iş birliğimizle, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Devletimizin nefesi, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin ve suç odaklarının her zaman ensesindedir."

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Ali Yerlikaya Sosyal Medya
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