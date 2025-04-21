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TRT Haber 21.04.2025 06:27

TBMM yeni haftada 23 Nisan etkinliklerine ev sahipliği yapacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi hafta boyunca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine ev sahipliği yapacak. 'Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi' şenliğinde çocuklar doyasıya eğlenecek. Çarşamba günü ise Genel Kurul'da özel oturum gerçekleştirilecek. Meclis'te temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları kürsüde olacak.

TBMM yeni haftada 23 Nisan etkinliklerine ev sahipliği yapacak

Meclis'teki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri bugün, 'Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi' şenliği ile başlayacak.

Bu yılın teması 'yapay zeka'

TRT'nin de paydaş kurum olarak destek vereceği etkinliklerin bu yılki teması 'yapay zeka' olacak
Çocuklar, gelişmiş robotlarla tanışacak. Yapay zeka destekli dijital boyama uygulaması ile hayal güçlerini renklerle yansıtacak. Sanal gerçeklik gözlüğü deneyimleri, hologram gösterileri, geleneksel oyunlarla teknoloji ve eğlenceyi bir araya getirecek etkinlikler düzenlenecek.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 30 ülkeden gelen dünya çocuklarını kabul edecek. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş birliğinde Çocuk Forumu düzenlenecek.

Çocuklar Meclis'te konser verecek

Yarın ise Meclis bahçesinde '7 Bölgeden 7 Eser' 23 Nisan Konseri yapılacak. Türkiye'nin 7 bölgesini temsilen çocukların kendi yazdıkları şiirler, yine onların özgün yorumlarıyla 7 şarkı halinde seslendirilecek.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren çocuklara ödül verilecek. Meclis Genel Kurulu'nda saat 13.00'te 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu'nda Meclis'i çocuklar yönetecek.

Meclis'te 23 Nisan özel oturumu

Çarşamba günü Genel Kurul'da özel oturum gerçekleştirilecek. Meclis'te temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları oturumda 10'ar dakikalık konuşma yapacak. Akşam ise 23 Nisan resepsiyonu olacak. 

ETİKETLER
TBMM 23 Nisan TRT Yapay Zeka Numan Kurtulmuş
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