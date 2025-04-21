6 bakan, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından gündemi değerlendirdi

Ekonomi yönetimi, Giresun'da gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından basın mensuplarının karşısına geçti, gündeme ilişkin sorulara tek tek yanıt verdi.

"Türkiye, güçlü hikayesi olan nadir ülkelerden"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yurt içi ve küresel ekonomide son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Net etkiye bakıldığında enflasyonun tahmin patikası içinde kalacağını vurgulayan Şimşek, "Programda önemli bir sapma beklemiyoruz" dedi.

Bakan Şimşek, yabancı yatırımlarda çıkış olduğuna yönelik iddialara da yanıt verdi:

"Uluslararası doğrudan yatırımlarda kısa süreli tepki kararları olmaz. İç veya dış şoklar ortaya çıktığında portföy yatırımları azalabiliyor ama bunlar ülke ayrımı yapmadan tamamen risk iştahı düşüşüyle alakalı. Dolayısıyla Türkiye'de olup biten dünyadan çok farklı değil. Küresel dalgalanmalar azaldığında yatırımcılar güçlü bir programı ve hikayesi olan ülkelere yeniden yatırım yapmak isteyecekler ve Türkiye, güçlü hikayesi olan nadir ülkelerden."

"Libya ile kısa süre içerisinde yeni anlaşmaları duyurabileceğiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a yönelik soruların odağında ise enerjide sınır ötesi anlaşmalar ve arama çalışmaları vardı.

Azerbaycan, Irak ve Rusya'daki arama faaliyetlerini artırmak istediklerini söyleyen Bayraktar, Macaristan, Türkmenistan, Somali ve Pakistan ile yeni anlaşmalar imzaladıklarını hatırlattı.

"Bulgaristan denizinde bir blok için Türkiye Petrolleri anlaşma imzalayacak. Muhtemelen önümüzdeki ay bitiririz anlaşmayı. Elbette Libya ile de önümüzdeki kısa süre içerisinde yeni anlaşmaları duyurabileceğiz."

Bakan Bayraktar, Diyarbakır'da 4 sahada da bu yıl içinde sondaj çalışmalarına başlamayı planladıklarını aktardı.

[Fotoğraf: AA]

"Suriye ile gümrükleri rahatlatacağız, ticaret geçişlerini hızlandıracağız"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ABD ziyaretine ilişkin detaylar soruldu.

Bolat, müzakerelerin karşılıklı anlayış içinde yürütüleceğini belirterek, "Türkiye'nin rakip ülkeler tarafından mallarının boşaltılacağı bir depo olmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Bakan Bolat, Suriye ile ticaretin artması için gümrük geçişlerinde atılacak adımlara da değindi:

"Ulaştırma bakanlıklarımız birkaç hafta içinde bu konuyu bir anlaşmayla çözüp gümrükleri rahatlatmış olacak ve böylece ticaret geçişlerinin hızlanması sağlanacak. Türkiye'den Ortadoğu'ya ve Ortadoğu'dan Türkiye'ye transit geçişler de sağlanmış olacak."

"Mevcut markalardan bu yıl yeni yatırımlar duyurabiliriz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, basın mensuplarının yeni yatırımlara yönelik sorularını yanıtladı.

Manisa ve Samsun'da Çinli markaların yapacağı yatırımlarla araç üretim kapasitesinin yıllık 350 bin artacağını söyledi.

"Hedefimiz; 2030'da Türkiye'de yeni nesil araçların 1 milyon adet yıllık üretim kapasitesine erişmesi. İnanıyorum ki; bu yıl içerisinde mevcut markalardan yeni nesil araç yatırımlarının da duyurularını yapacağız."

"Zirai dondan 34 il ve 16 meyve çeşidi etkilendi"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya ise zirai donun sektöre etkisi soruldu.

Yumaklı, zirai dondan 34 il ve 16 meyve çeşidinin etkilendiğini, henüz hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"Kamu toplu sözleşmelerinde 3. görüşme perşembe"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da kamu toplu sözleşme sürecine dair sorulara yanıt verdi.

3. görüşmenin bu hafta perşembe günü yapılacağını, sürecin hassasiyetle yürütüldüğünü belirtti.

