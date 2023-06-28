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Gündem
AA 28.06.2023 11:16

Kira uyuşmazlıkları en fazla bir ayda çözüme kavuşacak

Zorunlu hale getirilen ve 1 Eylül'de uygulanmasına başlanacak arabuluculukla yılda yaklaşık 80 bin kira uyuşmazlığı, mahkemelere gitmeden en fazla bir ayda çözüme kavuşturulacak.

Kira uyuşmazlıkları en fazla bir ayda çözüme kavuşacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaşan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dava şartı haline getirildi.

Bu uyuşmazlıklarda 1 Eylül'den itibaren taraflar dava açmadan önce arabulucuya başvuracak. Müracaatlar, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına ücretsiz yapılacak. Başvurularda, yargı gideri, harç, tanık, bilirkişi ücreti gibi bir ödeme yapma zorunluluğu bulunmayacak.

Arabulucular, kira uyuşmazlıklarında yargının yükünü alacak
Arabulucular, kira uyuşmazlıklarında yargının yükünü alacak

Arabuluculuk görüşmeleri üç hafta içerisinde tamamlanacak. Zorunlu durumlarda arabulucu tarafından bu süre en fazla bir hafta daha uzatılabilecek. Görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanamaması halinde dava açılabilecek.

Yılda yaklaşık 80 bin kira uyuşmazlığı arabuluculara gitmesi bekleniyor. Uygulamayla, uyuşmazlıkların tarafların rızasıyla çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Konutlarda kira artışı yüzde 25'i geçemeyecek
Konutlarda kira artışı yüzde 25'i geçemeyecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira düzenlemesine yönelik AA muhabirine yaptığı açıklamada, ev sahibi ile kiracı arasındaki uyuşmazlıkların derinleşmemesini istediklerini belirtmişti.

Bakan Tunç, kira uyuşmazlıklarının mahkemelere gitmeden barışçıl şekilde çözüme kavuşturulacağını vurgulamıştı.

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