Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar 17:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te sınır kapısı bölgesine roketli saldırı: 8 güvenlik personeli yaralandı
[Fotograf: AA]
Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki Polis Özel Harekat yerleşkesine, Suriye'nin kuzeyinden teröristlerce roket atılması sonucu 1'i komiser 6'sı polis memuru 8 güvenlik personeli yaralandı.
Kilis Öncüpınar Sınır Kapısındaki Polis Özel Harekat yerleşkesine PKK/PYD terör örgütünce, Tel Rıfat bölgesinden Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) saldırısı düzenlendi.
Bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edildi.
İçişleri Bakanlığı, saldırıda 1 komiser ve 6 polis memuru olmak üzere toplam 8 güvenlik personelinin yaralandığını duyurdu.
Özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu yaralılar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kilis Valisi Recep Soytürk, yaralıları hastanede ziyaret etti.
Etiketler: Kilis PKK/YPG Son Dakika
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