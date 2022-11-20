Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar 16:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: Tokat'ta bir hastanın şiddet gördüğü hastanenin faaliyeti durduruldu
[AA (arşiv)]
Sağlık Bakanı Koca, Tokat'ta yoğun bakım servisinde bir hastanın şiddet gördüğü görüntülerin kamuoyuna yansıdığı özel hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından şiddet olayı yaşanan özel hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.
Açıklamasında, "Yoğun bakım servisinde bir hastanın çalışanlarca maruz kaldığı şiddet/ kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur. Sağlıkta hiç kimsenin güven sarsıcı fiiline toleransımız yoktur" ifadelerine yer verdi.
Yoğun bakım servisinde bir hastanın çalışanlarca maruz kaldığı şiddet/ kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur. Sağlıkta hiç kimsenin güven sarsıcı fiiline toleransımız yoktur.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 20, 2022
Etiketler: Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca
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